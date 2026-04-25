Fausto Cibra e i militari deportati | Una lezione anche per i giovani

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, si riaccende il ricordo di un nome che, nella memoria collettiva, rappresenta un esempio di sacrificio. La commemorazione coinvolge anche i militari deportati, richiamando l’attenzione su vicende storiche legate a episodi di resistenza e oppressione. La cerimonia si svolge in un clima di riflessione, con testimonianze e discorsi che ricordano quegli eventi e i valori legati alla libertà.

È da un nome che riemerge dalla memoria che in città prende forma il senso più profondo dell’81° anniversario della Liberazione. Fausto Cibra (nella foto), soldato pioltellese deportato dopo l’8 settembre 1943, è il punto di partenza di un racconto che non è solo commemorazione, ma restituzione di identità. Come lui, migliaia di militari scelsero di non aderire alla Repubblica Sociale Italiana e pagarono quella decisione con i lager nazisti. Uomini senza più uniforme, ma non senza dignità. È la loro storia – fatta di prigionia, fame e resistenza silenziosa – a tornare al centro delle iniziative promosse dal Comune per il 25 Aprile. Nel...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fausto Cibra e i militari deportati: "Una lezione anche per i giovani" Notizie correlate Terni, Jonathan Monti: “Giovani decisivi per rafforzare la costituzione. Una lezione per la destra ma anche per la sinistra”“La grande vittoria del No, sostenuto dalle forze del centrosinistra, dai sindacati e da tante associazioni a partire dall’ANPI, va valutato da più... Leggi anche: Giovani e Sicurezza Stradale 2.0: una lezione che salva la vita Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Fausto Cibra e i militari deportati: Una lezione anche per i giovani; Il 25 Aprile si festeggia leggendo la storia e riscoprendola. Fausto Cibra e i militari deportati: Una lezione anche per i giovaniÈ da un nome che riemerge dalla memoria che in città prende forma il senso più profondo dell’81° anniversario della... È da un nome che riemerge dalla memoria che in città prende forma il senso più pr ... ilgiorno.it