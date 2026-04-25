Domenica 26 aprile 2026 alle 19:00 si disputa la sfida tra Estrela da Amadora e Porto. Nella giornata precedente, il Benfica ha pareggiato contro lo Sporting, consentendo al Porto di ottenere una vittoria contro il Tondela al Do Dragao. La partita tra Estrela da Amadora e Porto rappresenta un ulteriore passo nella corsa al titolo di Primeira Liga, che vede il Porto in posizione di privilegio dopo i risultati dell’ultimo turno.

L’ultima giornata che si è giocata in Primeira Liga è stata probabilmente decisiva: il Benfica ha fermato lo Sporting, il Porto ne ha approfittato, ha battuto il Tondela al Do Dragao e si è sensibilmente avvicinato al titolo. I Dragoni sono ormai vicinissimi a salire sul tetto del Portogallo, anche se in settimana hanno patito. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Estrela da Amadora-Porto (domenica 26 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Un altro passo verso il titolo?

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