Domenica 26 aprile 2026 alle 19:00 si disputa la partita tra Estrela da Amadora e Porto. Nell’ultima giornata di Primeira Liga, il Benfica ha pareggiato contro lo Sporting, mentre il Porto ha vinto contro il Tondela in casa, avvicinandosi alla vetta della classifica. Questi risultati hanno modificato la classifica, portando il Porto più vicino alla conquista del campionato. Le formazioni e le quote sono già disponibili per le scommesse.

L’ultima giornata che si è giocata in Primeira Liga è stata probabilmente decisiva: il Benfica ha fermato lo Sporting, il Porto ne ha approfittato, ha battuto il Tondela al Do Dragao e si è sensibilmente avvicinato al titolo. I Dragoni sono ormai vicinissimi a salire sul tetto del Portogallo, anche se in settimana hanno patito. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Estrela da Amadora-Porto (domenica 26 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Un altro passo verso il titolo?

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