Estrazione Million Day di oggi 25 aprile 2026 | i numeri vincenti di sabato

L'estrazione dei numeri vincenti del Million Day di oggi, sabato 25 aprile 2026, si è svolta come di consueto. I numeri sono stati annunciati in diretta, con la pubblicazione sui canali ufficiali e sui siti dedicati. L'evento si ripete ogni giorno, offrendo ai giocatori l'opportunità di scoprire subito se hanno indovinato la combinazione fortunata. I risultati di questa estrazione sono ora disponibili pubblicamente.

Estrazione Million Day oggi sabato 25 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 25 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 25 aprile 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 25 APRILE 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 25 aprile 2026: i numeri vincenti di sabato Today Powerball, Superlotto Plus Lottery Winning Numbers Saturday Night Drawing 1 November 2025 Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 4 aprile 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 4 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 11 aprile 2026: i numeri vincenti di sabatoEstrazione Million Day oggi sabato 11 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, sabato 11 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Estrazione Million Day oggi 24 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 23 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi venerdì 17 aprile: i numeri vincenti; Estrazione Million Day 22 aprile 2026: i numeri vincenti. Estrazione Million Day oggi 24 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30Doppio appuntamento con Million Day e Extra MillionDay venerdì 24 aprile. In palio fino a un milione di euro per concorso ... affaritaliani.it Million Day, numeri vincenti di oggi 22 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day di questo 22 aprile 2026, ecco l'estrazione delle ore 20:30 con le due cinquine fortunate: buona fortuna ... ilsussidiario.net Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di venerdì 24 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook