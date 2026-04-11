Estrazione Million Day di oggi 11 aprile 2026 | i numeri vincenti di sabato

L’estrazione del Million Day di oggi, sabato 11 aprile 2026, si è svolta come ogni giorno con i numeri estratti in diretta live. I numeri vincenti sono stati annunciati pochi istanti fa, offrendo ai giocatori la possibilità di verificare subito se hanno centrato la giocata. La lotteria si tiene regolarmente ogni mattina, con numeri che vengono estratti e comunicati attraverso vari canali ufficiali.

Estrazione Million Day oggi sabato 11 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 11 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 11 aprile 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 11 APRILE 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 11 aprile 2026: i numeri vincenti di sabato Estrazione Million Day di oggi, 4 aprile 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 4 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 7 febbraio 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 13 Gennaio 2026 Temi più discussi: Million Day oggi: completati i due sorteggi del 9 aprile 2026; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi sabato 4 aprile: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di mercoledì 8 aprile 2026: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di sabato 4 aprile 2026: i numeri vincenti. Million Day, numeri vincenti di oggi 10 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Tutti i numeri vincenti del Million Day in questo 10 aprile 2026, con l'estrazione delle ore 20:30: ecco le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 9 aprile 2026 | Vincite delle ore 13:00 e la cinquina ExtraScopriamo quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, estrazione delle ore 13:00 di questo 9 aprile 2026: le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di giovedì 09 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook