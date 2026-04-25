Una società energetica ha annunciato di aver individuato nuovi giacimenti di idrocarburi che contengono circa un miliardo di barili di petrolio. Nel frattempo, la crisi in Medio Oriente, caratterizzata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, viene definita più impattante di quanto il mercato abbia finora stimato, anche se questa situazione influisce poco sulle operazioni dell’azienda. La notizia arriva in un momento di forte attenzione sui prezzi e sulla sicurezza delle forniture di energia.

La crisi in Medio Oriente, con la chiusura dello stretto di Hormuz è «più impattante di quanto il mercato stia valutando» ma per l’Eni cambia poco. Il colosso energetico italiano che ieri ha presentato la trimestrale, si impegna a rispettare le scadenze di consegna per tutti i carburanti. «In un contesto di mercato caratterizzato da estrema volatilità, Eni continua a eseguire in modo coerente e rigoroso la propria strategia, con l’obiettivo di garantire al mercato e ai propri clienti energia sicura, economicamente sostenibile e a basso impatto carbonico», ha spiegato l’amministratore delegato Claudio Descalzi commentando i risultati del primo trimestre dell’anno.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Eni scopre nuovi giacimenti per un miliardo di barili

Notizie correlate

Eni scopre un pozzo di petrolio in Angola, stimati 500 milioni di bariliEni conferma la scoperta del pozzo esplorativo Algaita-01, situato nell'offshore dell'Angola, a circa 18 chilometri dall'unità...

Eni: scoperto petrolio in pozzo offshore in Angola. Stimati 500 milioni di bariliEni conferma la scoperta avvenuta in un pozzo esplorativo nell'offshore dell'Angola con stime preliminari di circa 500 milioni di barili di petrolio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Eni scopre un maxi giacimento di gas in Indonesia: il pozzo Geliga-1 vale tre volte tutte le riserve italiane; Eni scopre un maxi giacimento in Indonesia, 140 miliardi di metri cubi di gas: cosa cambia; Eni scopre altro gas in Indonesia. Potrà esportarlo per abbassare la pressione sui mercati; Eni scopre un giacimento gigante di gas al largo dell’Indonesia.

Eni scopre un maxi giacimento in Indonesia, 140 miliardi di metri cubi di gas: cosa cambiaStimati circa 140 miliardi di metri cubi nel Kutei. Nuovi volumi per i mercati nazionali e internazionali con la joint venture Searah ... quifinanza.it

Eni, altra scoperta in Indonesia. Nuovi volumi di gas per i mercati locali e internazionaliSi aggiunge un ulteriore tassello al nuovo satellite dell’upstream Searah, che la compagnia sta mettendo a punto con Petronas proprio nel Sudest asiatico ... repubblica.it

Eni scopre giacimento da 140 miliardi di metri cubi di gas in Indonesia - facebook.com facebook

In piena crisi energetica, Eni scopre un “tesoretto” di gas in Indonesia tra paludi, coccodrilli e oranghi nel bacino del Kutei x.com