Eni scopre un pozzo di petrolio in Angola stimati 500 milioni di barili

Eni ha scoperto un grande giacimento di petrolio in Angola, un ritrovamento che potrebbe portare a circa 500 milioni di barili estratti. La società ha individuato il pozzo esplorativo Algaita-01, a circa 18 chilometri dalla piattaforma FPSO Olombendo, nel mare vicino alla costa angolana. La scoperta è avvenuta durante le perforazioni nell’offshore, dove le operazioni sono state portate avanti con successo nelle ultime settimane.

Eni conferma la scoperta del pozzo esplorativo Algaita-01, situato nell'offshore dell' Angola, a circa 18 chilometri dall'unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico FPSO Olombendo. I lavori di perforazione del sito sono iniziati il 10 gennaio 2026 e sono stati condotti utilizzando l'impianto per acque profonde Saipem 12000, operante a una profondità di 667 metri. La stima delle riserve. Le analisi condotte hanno rivelato la presenza di arenarie mineralizzate ad olio in diversi intervalli del Miocene superiore. I tecnici parlano di "eccellenti proprietà petrofisiche", un elemento che indica una roccia serbatoio particolarmente favorevole all'estrazione.