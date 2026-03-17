mediceo festival elio e le storie tese il 29 luglio

Il Mediceo Live Festival 2026 annuncia il secondo grande nome del suo cartellone. Il 29 luglio si esibiranno gli Elio e le Storie Tese, portando sul palco un concerto che si inserisce nel programma estivo in Versilia. Questa notizia si aggiunge agli altri artisti già annunciati, tra cui Massimo Ranieri e Pupo, e contribuisce a definire il calendario degli eventi della manifestazione.

Il cartellone del Mediceo Live Festival 2026 entra nel vivo e, dopo l’entusiasmo suscitato dal nome di Massimo Ranieri e l’aggiunta del concerto di Pupo, l’organizzazione svela oggi il secondo grande ospite che animerà l’estate in Versilia. Mercoledì 29 luglio, alle 21:30, il palco del Palazzo Mediceo ospiterà infatti il genio irriverente di Elio e le Storie Tese. Il Festival sta delineando una stagione di altissimo profilo, che vedrà alternarsi sul palco icone della musica e del teatro italiano. Dopo l’annuncio dello spettacolo di Massimo Ranieri il 3 agosto alle 21:30, e il 7 agosto sempre alle 21:30, il Mediceo Live Festival punta ora su una serata all’insegna dell’imprevedibilità e della partecipazione attiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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