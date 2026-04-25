Elezioni Di Rosa all’attacco | Centrodestra imploso Miccichè azzeri la giunta
Il candidato sindaco ha criticato duramente il centrodestra, definendo la maggioranza politica locale come “implosa” e priva di credibilità. Ha inoltre chiesto ufficialmente l’azzeramento immediato della giunta in carica, intervenendo nel dibattito politico della città. La sua presa di posizione si inserisce nel confronto elettorale in corso e mira a sottolineare la crisi politica attuale.
Attacco frontale al centrodestra e richiesta di azzeramento immediato della giunta. Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa interviene nel dibattito politico agrigentino con una presa di posizione netta, parlando di una maggioranza ormai “implosa” e priva di credibilità.“Il sindaco Francesco.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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