Elezioni Di Rosa all’attacco | Centrodestra imploso Miccichè azzeri la giunta

Il candidato sindaco ha criticato duramente il centrodestra, definendo la maggioranza politica locale come “implosa” e priva di credibilità. Ha inoltre chiesto ufficialmente l’azzeramento immediato della giunta in carica, intervenendo nel dibattito politico della città. La sua presa di posizione si inserisce nel confronto elettorale in corso e mira a sottolineare la crisi politica attuale.