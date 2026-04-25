A Calvizzano si avvicinano le elezioni comunali con la presentazione delle liste a sostegno di Giacomo Pirozzi, che torna in corsa come candidato sindaco. La sfida si svolgerà contro Luciano Borrelli, che ha già annunciato la propria candidatura. Sono stati ufficialmente presentati tutti i candidati delle diverse liste in vista del voto.

L’ex sindaco Giacomo Pirozzi ci riprova. A Calvizzano sarà sfida a due con Luciano Borrelli per il rinnovo del consiglio comunale. Due sole liste che si sono presentate alle elezioni del 24 e del 25 maggio. Una per ogni candidato. A sostenere Pirozzi la lista “Liberi e Forti” con Pirozzi sindaco. Liberi e Forti con. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Elezioni Calvizzano, tutti i candidati delle liste a sostegno di Giacomo Pirozzi

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