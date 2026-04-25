Sette Paesi europei hanno presentato un appello all’Unione Europea chiedendo maggiore chiarezza sulle normative edilizie, con l’obiettivo di ridurre i costi di costruzione e acquisto delle case. La richiesta si basa sulla necessità di semplificare le procedure e di rendere più accessibile il settore edilizio, riconoscendo il diritto di avere una casa come uno dei diritti fondamentali. La questione riguarda anche i legami tra normative nazionali e comunitarie.

Avere una casa è un diritto, o almeno dovrebbe esserlo. Eppure, uno degli elementi fondamentali per condurre una vita dignitosa diventa sempre più difficile. Per questa ragione sette Paesi dell’Unione europea si sono rivolti a Bruxelles poiché sostengono che uno dei problemi sia proprio il mancato allineamento tra le norme UE e quelle nazionali. Questo fattore, a loro detta, rischia di rallentare o prolungare inutilmente i progetti edili urgenti e necessari. Tra i sette Paesi figura proprio l’Irlanda che sta affrontando una significativa crisi abitativa, proprio a causa dell’aumento degli affitti e dalla conseguente carenza di offerta. James...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Edilizia, l’appello dei sette Paesi all’UE: «Serve chiarezza per ridurre i costi»

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