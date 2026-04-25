Negli ultimi mesi, la bandana si è affermata come accessorio protagonista tra le star, diventando un elemento molto apprezzato anche dagli appassionati di moda e di capelli. Rihanna, Katy Perry, Ilary Blasi e Nina Zilli sono alcune delle celebrità che hanno scelto di indossarla, portandola spesso in diverse varianti e stili. Questa tendenza si riflette anche nel modo in cui le persone comuni adottano questa moda, che si conferma tra i principali trend stagionali.

Da Rihanna a Katy Perry, da Ilary Blasi a Nina Zilli, le celeb vanno pazze per la bandana che quest’anno sarà l’accessorio più sfoggiato, fotografato e amato. Leggera, facile da indossare e accessibile, la bandana è in grado di cambiare completamente un look con solo gesto. Basta annodarla fra i capelli per ottenere un outfit curato senza sforzo, donando un accento straordinario a qualsiasi abbinamento. IPA Rita Ora con una bandana rosa: come copiare il suo look Sogni di aggiungere la bandana al tuo guardaroba, copiando lo stile delle celebrity? Su Amazon la scelta è ampia, con diversi modelli che ti consentiranno di giocare con look e abbinamenti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - È successo davvero: la bandana è tornata l’oggetto del desiderio delle celeb. E anche dei nostri capelli. 5 modelli su cui puntare

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