Una strada che collega viale Fulvio Testi a via Giacomo Leopardi, tra Cinisello e Sesto San Giovanni, è stata ufficialmente intitolata a Gino Strada. La cerimonia di scopertura della targa ha segnato l’assegnazione del nome, ricordando la figura di un chirurgo noto per il suo impegno umanitario e per il suo percorso nel campo della pace. La via rappresenta ora un nuovo riferimento nel territorio dedicato alla memoria di questa personalità.

La strada di collegamento tra la parallela di viale Fulvio Testi, sul territorio cinisellese, e via Giacomo Leopardi, a Sesto, è stata intitolata a Gino Strada. "Chirurgo e uomo di pace", si legge sulla targa che omaggia il medico di fama internazionale e fondatore di Emergency, che ha dedicato la vita alla cura delle vittime di guerra diventando un simbolo dell’impegno umanitario. Il riconoscimento nasce da una richiesta avanzata ormai anni fa da Emergency, associazione che opera anche sul territorio cinisellese e ha visto i suoi natali nella vicina Sesto. La commissione toponomastica ha poi accolto la proposta e, dopo tanta attesa, l’Amministrazione ha finalmente scoperto ieri pomeriggio la targa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "È stato un chirurgo e un uomo di pace". Via intitolata a Gino Strada, scoperta la targa

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