Tendenze capelli | come portare la riga laterale secondo le passerelle

Amatissima negli anni Duemila e sfoggiata sui red carpet dalle celebrity in cerca di un tocco glamour, la riga laterale torna protagonista nel 2026 e conquista sia i capelli lunghi sia i tagli corti. Tendenze capelli: il ritorno della side part. Sulle passerelle la side part si è imposta con decisione. L’abbiamo vista da Stella McCartney, Balmain, Fendi e Altuzarra, proposta su chiome lisce e mosse, con volumi importanti oppure tirata all’indietro e fissata con gel effetto wet. Il messaggio è chiaro: non serve una piega impeccabile per rinnovare l’acconciatura quotidiana. Basta cambiare la riga per trasformare immediatamente il viso e la percezione del taglio. 🔗 Leggi su Amica.it

