Un avvocato è stato indagato con l’accusa di aver partecipato a un’associazione a delinquere dedita allo spaccio di droga, di aver indotto alcune persone a fornire dichiarazioni false davanti all’autorità giudiziaria e di aver contribuito al traffico di sostanze stupefacenti. La stessa si è detta estranea alle accuse e ha respinto ogni possibile coinvolgimento nelle accuse mosse nei suoi confronti.

Respinge le accuse l’avvocato Daniela Paccoi, indagata con l’ipotesi di concorso in associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria e concorso in traffico di droga, insieme ad altre due persone. L’indagine prende il via dall’arresto di Gianpaolo Coresi con 65 chili di cocaina, di cui Paccoi è difensore. "È stato reso pubblico, evidentemente da fonti istituzionali, un avviso di conclusione delle indagini, che è atto del pubblico ministero non sottoposto al vaglio del giudice, nemmeno sottoposto al vaglio giurisdizionale, nel quale sono dipinta come componente di un associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Droga e spaccio, l’inchiesta. L’avvocato Paccoi respinge tutte le accuse

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