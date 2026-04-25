L'attrice ha messo in vendita la sua residenza situata a Harrison, nello stato di New York. La proprietà si sviluppa su un ampio terreno e comprende una villa con grandi vetrate e una piscina riscaldata. La casa, descritta come una dimora da favola, presenta spazi ampi e luminosi, con dettagli di pregio che la caratterizzano come una residenza di livello elevato. La vendita è stata annunciata di recente e riguarda un immobile di circa 600 metri quadrati.

Dentro alla villa da fiaba di Drew Barrymore, tra vetrate a tutta altezza e piscina riscaldata. Qui tutte le foto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Drew Barrymore vende la sua villa a Harrison, New York

Inside Drew Barrymore's $5M Westchester Mansion Sale

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