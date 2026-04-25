Un noto tiktoker, conosciuto come Dottor Bavaro, ha visto crollare la propria immagine pubblica dopo che un podcast ha svelato dettagli inaspettati sulla sua vita. Nel corso dell’intervista, sono emerse discrepanze riguardo a presunte bugie sui guadagni e sul suo peso record. La figura che aveva costruito sui social viene ora messa in discussione da un collega del settore, che ha deciso di fare chiarezza con dichiarazioni pubbliche.

I suoi numerosi follower lo conoscono come Dottor Bavaro, ma ora il tiktoker Guglielmo Cirillo ha deciso, con una svolta radicale, di distruggere il personaggio che aveva costruito sui social. Lo racconta nel podcast One More Time di Luca Casadei, dove spiega anche come sia arrivato, nel corso degli anni, a pesare 294 kg, una condizione di obesità estrema per la quale ha intrapreso un lungo percorso di dimagrimento. Bavaro, classe 1999, era noto per le sue provocazioni e per l’ostentazione di uno stile di vita opulento ed estremo. Sosteneva di essere ricchissimo, ma non era vero. Nel tempo ha inventato situazioni volutamente volgari ed eclatanti per aumentare l’engagement, tra cui anche l’episodio di una ragazza “portata al guinzaglio”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Dottor Bavaro crolla: la verità choc in un podcast, dalle bugie sui soldi al peso record

Notizie correlate

Beatrice, come è morta la bambina di 2 anni: la mamma arrestata, le bugie e la verità dalle telecamereSarà effettuata lunedì l'autopsia sul corpo di Beatrice, la bambina di due anni morta ieri mattina a Bordighera, in provincia di Imperia.

Beatrice, come è morta la bambina di 2 anni: la mamma arrestata, le bugie e la verità dalle telecamere. Cosa non tornaSarà effettuata lunedì l'autopsia sul corpo di Beatrice, la bambina di due anni morta ieri mattina a Bordighera, in provincia di Imperia.

Tutti gli aggiornamenti

Dottor Bavaro, chi è il tiktoker sbarcato su OnlyFans: età, peso, lavoro, video con Elena SpanòDa qualche giorno sui social si parla molto di lui. E non per la sua innegabile simpatia. Dottor Bavaro è una star di TikTok, dove vanta 133mila follower e video con milioni di visualizzazioni, ma da ... corriereadriatico.it

Chi è il Dottor Bavaro, il tiktoker sbarcato su Onlyfans e finito in testa alle ricerche per il suo video hot con Elena SpanòDa TikTok ad OnlyFans il passo è breve. Guglielmo, meglio noto con il nome d’arte di Dottor Bavaro, è il creator del momento. Sulla piattaforma cinese conta più di 150 mila followers che, da mesi, ... ilfattoquotidiano.it