Oggi si celebra il novantesimo compleanno di Domenico Cacopardo, figura nota nel cuore di Messina. Ex magistrato e consigliere di Stato, ha dedicato la sua carriera sia al diritto che alla scrittura. La sua vita si è articolata tra incarichi pubblici e pubblicazioni letterarie, lasciando un segno nel panorama locale. La ricorrenza segna il traguardo di un percorso professionale e personale che ha attraversato decenni di storia.

Una vita tra diritto e scrittura, quella di Domenico Cacopardo, già consigliere di Stato, scrittore e giornalista, nato a Rivoli (Torino) ma siciliano tutto, per ascendenza familiare e per vita vissuta nella “sua” Messina «l’unica città che ho sempre amato» – dice –, e nella “sua” Letojanni, guardate sempre con sguardo sognante anche quando teatro narrativo di storie travagliate o di casi oscuri e criminosi. Oggi, nel giorno del 25 aprile, festeggerà 90 anni di un’esistenza piena di impegni professionali, esperienze, incontri e incroci. «Novant’anni che vivo serenamente – ci dice – non un traguardo, solo una data, importante sì perché ci arrivo dopo avere affrontato varie disavventure di salute, comprese cinque neoplasie risolte con la chirurgia eccellente del Servizio Sanitario Nazionale.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Domenico Cacopardo, cuore messinese. Oggi lo scrittore ed ex magistrato compie 90 anni

Notizie correlate

Addio a Pietro Calogero, il magistrato messinese che segnò gli anni di piomboSi è spento a 86 anni il magistrato Pietro Calogero, figura centrale della magistratura italiana durante gli anni di piombo e protagonista...

Nino Genovese: 91 anni di tennis e un vuoto nel cuore dello sport messineseLa notizia del decesso di Nino Genovese, avvenuta questa mattina a Messina, ha scosso il sportivo locale e regionale.