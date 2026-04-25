“Domenica in” con Mara Venier, 2025 ROMA – Grande musica nella nuova puntata di “Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 26 aprile alle 14 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Il pomeriggio si aprirà con un ampio spazio dedicato ai Pooh, in studio per presentare il nuovo “Pooh 60: La nostra storia”, la raccolta celebrativa per festeggiare i 60 anni di carriera della band e, con l’occasione, il gruppo regalerà al pubblico una performance con i loro successi più amati. Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, si racconterà a...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Domenica In”, gli ospiti della puntata del 26 aprile

VERISSIMO - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA DOMENICA 12 APRILE 2026 SU CANALE 5

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