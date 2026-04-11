Domenica 12 aprile, alle 14, va in onda su Rai 1 una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier. La trasmissione viene trasmessa in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e vede la partecipazione di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. L’appuntamento si inserisce nel palinsesto domenicale del canale pubblico, con vari ospiti e momenti di intrattenimento.

“Domenica in” con Mara Venier, 2025 ROMA – Nuovo appuntamento con “Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, domenica 12 aprile alle 14 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Tra cinema, spettacolo, musica e attualità, saranno tanti gli ospiti in studio: Riccardo Scamarcio interverrà per presentare il film “Alla festa della rivoluzione”, al cinema dal prossimo 16 aprile per la regia di Arnaldo Catinari. Ambra Orfei, figlia di Nando Orfei e nipote della storica Moira Orfei, si racconterà tra carriera e vita privata. Maurizio Ferrini, noto anche per il suo amatissimo personaggio “La Signora Coriandoli”, presenterà il suo nuovo romanzo “A carnevale ogni omicidio vale”.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Domenica In”, gli ospiti della puntata del 12 aprile

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