Domani si terrà un corteo degli Arditi in occasione dell’81° anniversario della morte di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945. L’evento si svolgerà senza il saluto romano, in conformità con le disposizioni delle autorità locali. La manifestazione coinvolgerà alcuni partecipanti che marceranno lungo un percorso stabilito senza altre cerimonie ufficiali o discorsi pubblici. La polizia ha predisposto misure di sicurezza per garantire lo svolgimento dell’evento.

In occasione dell’81° anniversario della morte di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945, per domani l’Associazione Arditi d’Italia e le sorelle Orsola e Vittoria Mussolini, pronipoti del duce e attualmente responsabili della sua tomba nel cimitero di Predappio, hanno organizzato il tradizionale corteo dal centro del paese al cimitero di San Cassiano. Il programma dell’unico corteo di domani, autorizzato dalla Questura su richiesta degli Arditi e delle pronipoti del duce Orsola e Vittoria Mussolini, prevede alle 10.30 la partenza da piazza Sant’Antonio verso il cimitero, guidato dai labari e bandiere e sorvegliato dai volontari del...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domani corteo degli Arditi: "ma senza saluti romani"

Notizie correlate

Condanne per i saluti romani: “Allarmante il corteo per Ramelli, potrebbe tornare il fascismo”Milano – “Una celebrazione che “esalta e richiama i valori del partito fascista, utilizzando il saluto romano e la chiamata del presente in una...

29 prosciolti: saluti romani non bastano per il reatoIl giudice di Roma ha prosciolto 29 persone, tra cui quasi tutti i militanti di Casapound, accusati di aver compiuto saluti romani durante una...