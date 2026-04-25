Disabilità dei minori audizione di Abodi e De Sanctis

Martedì 28 aprile, la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza terrà un’audizione con il ministro dello sport e il presidente dell’ente per lo sport. La riunione si concentrerà sulla questione delle disabilità tra i minori, con discussioni dedicate a eventuali interventi e iniziative per migliorare l’inclusione e il supporto ai giovani con bisogni speciali. La seduta si svolgerà a Roma e sarà trasmessa in diretta.

ROMA - Martedì 28 aprile la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza svolgerà le audizioni di Andrea Abodi (foto), Ministro per lo Sport e i Giovani, e di Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull’autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola. L’appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13, presso l’aula del III piano di Palazzo San Macuto.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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