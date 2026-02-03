Dopo la partita, Neil El Aynaoui ha ammesso che la reazione della Roma è arrivata solo dopo aver subito il primo gol. La squadra giallorossa perde 1-0 a Udine, ma il tecnico non si nasconde: i suoi avversari hanno preso il sopravvento fin dall’inizio. La Roma ha provato a reagire, ma senza successo. Ora si pensa già alla prossima sfida, cercando di capire come migliorare.

La Roma esce dal campo di Udine con una sconfitta che lascia più spunti che rimpianti. Nel post partita, Neil El Aynaoui non nasconde le difficoltà vissute dalla squadra e individua il momento chiave della gara. «È stata una partita difficile – ha spiegato – perché abbiamo aspettato di subire un gol per reagire. Questo non deve più succedere». Il centrocampista giallorosso ha poi spostato subito l’attenzione sul futuro, senza cercare alibi. «Non dobbiamo pensare a questa partita, ma alla prossima. Andiamo avanti gara dopo gara: la classifica è lunga e dobbiamo guardare avanti». Sulla stessa linea anche Gian Piero Gasperini, che ha analizzato una sfida definita sporca e combattuta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma ko a Udine, El Aynaoui ammette: “Reazione solo dopo il gol”

