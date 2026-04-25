Dipendenze e reinserimento sociale al via un bando di accreditamento

Sono stati riaperti i termini per presentare le domande di accreditamento rivolte alle strutture che vogliono offrire servizi di reinserimento sociale e lavorativo. Questi servizi sono destinati alle persone che hanno terminato un percorso in una comunità terapeutica. La procedura riguarda le strutture interessate ad attivare programmi specifici di supporto e assistenza per favorire il reinserimento nella società.

Sono stati riaperti i termini per presentare una domanda di accreditamento per attivare, all’interno della propria struttura, un servizio dedicato al reinserimento sociale e lavorativo delle persone che hanno concluso un percorso in una comunità terapeutica. Lo ha comunicato la Giunta provinciale.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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