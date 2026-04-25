Un emendamento recentemente proposto introduce un contributo di 615 euro destinato al rimpatrio dei migranti. La misura, definita come bonus, ha suscitato reazioni tra gli avvocati della regione, che hanno espresso preoccupazioni circa possibili violazioni della deontologia professionale e dei diritti dei cittadini coinvolti. Il dibattito si concentra sulle implicazioni legali e morali di questa proposta, che sta attirando attenzione nel settore giuridico.

? Cosa sapere L'emendamento 30-bis prevede un contributo di 615 euro per il rimpatrio dei migranti.. Gli avvocati pugliesi denunciano il rischio di violazione della deontologia professionale e del diritto.. Lecce, dove il diritto si scontra con le nuove direttive governative: l’avvocato Salvatore Centonze solleva un allarme drastico sulla trasformazione dei difensori in strumenti di rimpatrio forzato per i migranti. Il dibattito giuridico si scalda nelle aule e nei corridoi della città leccese, mentre la classe forense pugliese osserva con preoccupazione l’evoluzione del Decreto Sicurezza. Al centro della polemica c’è l’emendamento 30-bis, una norma che prevede un contributo di 615 euro destinato sia al legale che al cittadino straniero, ma esclusivamente qualora quest’ultimo accetti di rientrare nel proprio Paese d’origine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difensori o agenti di rimpatrio? Il caso del bonus da 615 euro

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