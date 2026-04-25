Deposito cauzionale di luce e gas importi e restituzione | come funziona

Il deposito cauzionale rappresenta una somma di denaro richiesta dalle compagnie di luce e gas all’attivazione del servizio. Questo importo, che varia in base alle tariffe e alle condizioni, viene versato dal cliente prima dell’inizio della fornitura. Al termine del contratto, la somma può essere restituita, eventuali somme dovute vengono dedotte, e questa procedura è regolata da specifici accordi tra le parti.

Una delle voci presenti nelle bollette di luce e gas meno comprese ma molto diffusa è il deposito cauzionale. Si tratta di una somma che viene richiesta al momento della stipula del contratto e che ha l’obiettivo di garantire il venditore nel caso di fatture insolute. Tale cifra resta vincolata per tutta la durata del contratto o fino a quando cambiano le condizioni di pagamento. Quando può essere richiesto il deposito cauzionale Il deposito cauzionale può essere chiesto quando si stipula un contratto di fornitura di energia elettrica o gas. La possibilità è prevista dalla normativa vigente e si...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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