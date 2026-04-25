Le analisi scientifiche hanno confermato che nel caso di Campobasso è stato utilizzato veleno di ricina. La sostanza è stata trovata nel materiale che ha portato alla morte di due donne, Antonella e Sara Di Ielsi. Le indagini hanno portato all’identificazione del veleno come causa del decesso. La conferma arriva dopo i test svolti sui reperti raccolti sulla scena del crimine.

? Cosa sapere Analisi scientifiche confermano ricina per l'omicidio di Antonella e Sara Di Ielsi a Campobasso.. La Procura di Larino indaga su produzione artigianale del veleno per il duplice omicidio.. La Procura di Larino ha ottenuto una conferma scientifica definitiva sul duplice omicidio avvenuto a Campobasso tra il 27 e il 28 dicembre scorso, quando Antonella Di Ielsi, di 50 anni, e sua figlia Sara Di Vita, di 15 anni, hanno perso la vita a causa di un’intossicazione acuta da ricina. Il deposito della relazione tecnica del Centro antiveleni Maugeri di Pavia, avvenuto il 23 aprile, ha segnato un punto di svolta nelle indagini condotte dalla procuratrice Elvira Antonelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto Campobasso: la scienza conferma il veleno letale usato

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