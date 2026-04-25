Il presidente francese e il primo ministro greco hanno avanzato una richiesta ai paesi frugali, proponendo di spalmare i rimborsi del debito Covid su un periodo più lungo. La proposta riguarda la possibilità di utilizzare i fondi per investimenti in settori come la difesa e l’intelligenza artificiale. La richiesta si inserisce nel dibattito sulla gestione del debito e sul ruolo delle risorse europee in progetti strategici.

? Cosa sapere Macron e Mitsotakis chiedono ad Atene di spalmare i rimborsi del debito Covid.. La proposta mira a finanziare difesa e intelligenza artificiale contro il rigore europeo.. Ad Atene, il sabato 25 aprile 2026, Macron e Mitsotakis hanno chiesto ufficialmente di spalmare nel tempo i rimborsi del piano di ripresa post-Covid e di emettere nuovi titoli di debito europeo per finanziare le priorità dell’Unione. Durante una conferenza stampa tenutasi presso la residenza Maximos, il Presidente francese e il Primo Ministro greco hanno tracciato una linea netta contro la necessità di restituire immediatamente le somme accumulate durante l’emergenza pandemica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Debito Covid: la sfida di Macron e Mitsotakis ai paesi frugali

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