Dall' ortofrutta in Porta Romana a San Siro | tutto l' interismo di Dimarco

Oggi, tra i difensori più prolifici in Europa, figura un giocatore che ha segnato sei gol e fornito quindici assist, posizionandosi ai primissimi posti nelle classifiche di rendimento. La sua presenza si nota sia nel settore offensivo sia in quello difensivo, contribuendo in modo significativo alle prestazioni della squadra. La sua attività si svolge tra diverse aree del campo, e il suo contributo si riflette nelle statistiche complessive della stagione.

Fede, i limoni vanno più in là: qua metti le melanzane. Sotto alla tenda verde, mentre fuori scendono giù litri di pioggia, il bambino sgobba e fantastica. Guardando la cartina senza Google maps, sogna di attraversare la città da sud-est a nord-ovest per raggiungere il Tempio con la maglia amata. C’èsolol’Interper me, come sentenzia l’inno. Dimarco porta i capelli neri a spazzola, così appuntiti da poter tagliare la frutta e la verdura della bottega di papà Gianni, in Porta Romana. Dopo la scuola passa spesso a dare una mano, per imparare la cultura del sacrificio: la famiglia è di origine lucana, è emigrata a Milano negli Anni 50, e non ha mai abbandonato l’idea di dedicarsi al lavoro, il lavoro duro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dall'ortofrutta in Porta Romana a San Siro: tutto l'interismo di Dimarco Notizie correlate Leggi anche: Inter, Dimarco chiama la rivolta: “Ribaltiamo il Bodo a San Siro” Leggi anche: Dimarco fa gola in Europa: domani a San Siro è atteso un emissario dalla Premier