Dall’Anpi allo staff della sindaca è scontro

A Lesmo si è acceso un acceso dibattito sulla nomina di Emanuela Rastelli nello staff della sindaca. Le opposizioni hanno inviato una diffida formale, anche alla Prefettura, chiedendo la revoca della nomina. La richiesta si basa su presunte criticità riguardanti la legittimità e l’imparzialità della nomina stessa. La vicenda ha coinvolto anche rappresentanti dell’Anpi, che si sono schierati in questa controversia.

Scontro a Lesmo sulla nomina di Emanuela Rastelli nello staff della sindaca Sara Dossola, al centro di una diffida formale presentata dalle opposizioni e trasmessa anche alla Prefettura, dove si chiede la revoca "per presunte criticità legate alla legittimità e all’imparzialità". L’incarico assegnato all’architetta, a dicembre, con funzione fiduciaria part-time, è finito nel mirino dei gruppi Fratelli d’Italia e Per Lesmo. Nel loro atto, i consiglieri Luca Zita, Federica Bonfanti, Laura Confalonieri e Carlo Colombo contestano soprattutto "il profilo pubblico della professionista, che è anche presidente della sezione Anpi di Arcore, realtà che comprende diversi Comuni del territorio fra i quali il nostro".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dall’Anpi allo staff della sindaca, è scontro Notizie correlate Leggi anche: Gaia Stefanini entra nello staff della sindaca Le scuse di Bill Gates allo staff della sua fondazione per i legami con EpsteinBill Gates si è scusato con lo staff della Gates Foundation per i suoi legami con Jeffrey Epstein: pur ammettendo di aver commesso errori che hanno... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Quando ritornammo a vivere: la Liberazione dalla storia alla street art: il numero speciale per il 25 aprile di Patria Indipendente, il periodico dell'ANPI; Dall’Anpi allo staff della sindaca, è scontro; ANPI: dal 25 aprile al 2 giugno… Primavera Resistente!; Anpi esclusa dalle celebrazioni del 25 aprile, la replica: Saremo in piazza il 26 - BresciaToday. Dall’Anpi allo staff della sindaca, è scontroScontro a Lesmo sulla nomina di Emanuela Rastelli nello staff della sindaca Sara Dossola, al centro di una diffida ... ilgiorno.it Sabato e domenica l’evento organizzato dall’Anpi nel parco pubblico - facebook.com facebook