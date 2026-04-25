Dalla provincia di Messina in città scambio culturale tra licei | gli studenti del Monti andranno in Sicilia

Questa settimana, il Liceo classico ‘Monti’ di Cesena ha ospitato studenti provenienti da Patti, in provincia di Messina, in un progetto di scambio culturale tra Sicilia ed Emilia-Romagna. L’iniziativa ha coinvolto diverse classi, offrendo ai giovani l’opportunità di incontrarsi e condividere esperienze. L’obiettivo principale è stato favorire un confronto tra le due realtà scolastiche, promuovendo la conoscenza reciproca tra studenti delle due regioni.

Nel corso di questa settimana il Liceo classico ‘Monti’ di Cesena ha accolto alcune classi di studenti provenienti da Patti, in provincia di Messina, dando vita a un progetto di scambio culturale tra Sicilia ed Emilia-Romagna che ha permesso alle ragazze e ai ragazzi di conoscersi, condividere.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Mercogliano rivive la Zeza: tra storia, tradizioni locali e scambio culturale con studenti spagnoli.Mercogliano nel Cuore del Carnevale: La Zeza 2026 tra Tradizione e Scambio Culturale Il Carnevale della Zeza a Mercogliano, in provincia di Avellino,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dalla provincia di Messina in città, scambio culturale tra licei: gli studenti del Monti andranno in Sicilia; Terremoto in provincia di Messina di magnitudo 3.3, epicentro in mare a 10 km dalla costa; Stampalibera.it – Quotidiano online; Porti turistici nel Messinese, la sfida è fare sistema. Contrammiraglio Marchese al QdS: Ecco la strategia. Due scosse di terremoto al largo di Messina, la più forte di magnitudo 3,3: Molto forte, durata un attimoSisma di magnitudo 3.3 in mare davanti a Sant'Agata di Militello. Scossa avvertita dalla popolazione fino a Capo d'Orlando ma nessun danno segnalato ... virgilio.it Scosse in sequenza in provincia di Messina: doppio terremoto scuote l’area di Sant'Agata di MilitelloUn doppio evento sismico è stato registrato oggi lungo la costa siciliana nord-orientale, nei pressi di Messina, attirando l’attenzione degli esperti e della popolazione locale. Il primo terremoto, di ... messina.gazzettadelsud.it Scurria e il “giallo delle firme”: “Disposto ad aiutare Basile, vincerò sul campo” Il candidato del centrodestra e la diffida alla Commissione elettorale. "14 liste di ScN da escludere". Per l'ex sindaco di Messina è "procurato allarme"... - facebook.com facebook Messina SOLD OUT Il calore della Sicilia è sempre straordinario. Stasera replichiamo, e io non vedo l’ora Ph Francesco Ceraldi x.com