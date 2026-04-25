Cybersecurity | 357 studenti in aula presso il Data Center Insiel

Aumenta l’interesse per la cybersecurity nella regione con 357 studenti che hanno partecipato a un corso presso il Data Center Insiel. L’iniziativa coinvolge studenti provenienti da diverse scuole e si svolge in una struttura dedicata alla gestione dei dati. Il corso mira a fornire conoscenze pratiche sulla sicurezza informatica, con lezioni frontali e attività pratiche in aula. La partecipazione rappresenta un passo importante nell’educazione digitale dei giovani.

?? Cosa sapere 357 studenti del Friuli Venezia Giulia completano il corso cybersecurity presso il Data Center Insiel. L'iniziativa rientra nel Piano Scuola Digitale regionale con obiettivi formativi fino al 2028. Trecentocinquantasette studenti delle classi terze e quarte hanno completato il percorso formativo presso il Data center Insiel, segnando la chiusura della prima fase del progetto sulla cybersecurity nel Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa, che ha il coinvolgimento diretto di 20 ist .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cybersecurity: 357 studenti in aula presso il Data Center Insiel Notizie correlate Riforma dei data center, riguarderà anche la scuola: il ruolo degli ITS Academy e degli Istituti tecnici. Dagli esperti di cybersecurity ai tecnici delle infrastrutture cloudLa Camera dei deputati ha approvato in Commissione Trasporti il testo unificato delle proposte di legge A. Il data center spiegato in assembleaIl data center che si vorrebbe costruire a Certosa è stato al centro di un’assemblea molto partecipata al Palasport. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: TRIESTE | INSIEL APRE LE PORTE DEL DATA CENTER: STUDENTI A LEZIONE DI CYBERSECURITY; Insiel si è presentata agli studenti del Fvg; Cybersecurity a scuola, il progetto Insiel convince il 96% degli studenti; Digitale: Callari-Rosolen, giovani devono avere cognizione dei rischi. Cybersecurity, scuola e futuro Il progetto Insiel in Friuli-Venezia Giulia conquista il 96% degli studenti Un’esperienza concreta tra data center e sicurezza digitale per formare i professionisti di domani #Cybersecurity #ScuolaDigitale #Innovazione # - facebook.com facebook Sicurezza digitale e futuro dell' ICT: successo per le visite ad Insiel Oltre 350 studenti coinvolti in un progetto immersivo su trasmissione ed elaborazione dei dati: iscrizioni già aperte per il prossimo anno. Maria Spezia x.com