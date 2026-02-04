Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Questa sera alle 21,20 su Rete 4 va in onda la nuova puntata di

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 4 febbraio 2026. Questa sera, mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Un’intervista a tutto campo alla Segretaria del PD Elly Schlein sarà al centro del nuovo appuntamento di oggi. Nel corso della puntata una pagina sugli scontri di sabato a Torino nel corso del torneo pro-Askatasuna, duramente condannati dal ministro Piantedosi nel corso dell’informativa alla Camera e dall’intera classe politica. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ultime notizie su Realpolitik 4 Febbraio 2026

Argomenti discussi: Attenti a quei due, alfieri della realpolitik delle medie potenze; Realpolitik – Come gestire Trump?; Caso Regeni, torture contro affari: se la realpolitik fagocita la difesa dei diritti; Realpolitik – Come gestire Trump?.

Realpolitik - Come gestire Trump?ROMA (ITALPRESS) - La tecnica è sempre la stessa: volere qualcosa, impostare il dibattito a propria immagine e somiglianza, chiedere quello che ... notizie.tiscali.it

