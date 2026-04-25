A Crotone si apre una sfida elettorale tra diverse forze politiche. Giuseppe Trocino ha presentato una lista composta da 119 candidati, sostenendo l'Alleanza Progressista. La scelta riguarda il tentativo di concorrere con una vasta rappresentanza di candidati contro il candidato del nuovo schieramento in corsa per la fascia di sindaco. La campagna elettorale si concentra sull'organizzazione e sulla presenza sul territorio.

? Cosa sapere Giuseppe Trocino schiera 119 candidati per l'Alleanza Progressista alle elezioni di Crotone.. Fabrizio Meo propone la lista Diritti e Salute con 28 nomi senza uscenti.. Giuseppe Trocino schiera 119 candidati per l’Alleanza Progressista a Crotone, mentre l’avvocato Fabrizio Meo punta su una lista di 28 nomi priva di consiglieri uscenti per la sfida elettorale in Piazza Resistenza. La corsa al comando della città si scalda tra i corridoi del potere e le piazze, con due visioni contrapposte che cercano spazio tra i cittadini. Da un lato, il fronte che sostiene Trocino mette in campo un numeroso gruppo di aspiranti consiglieri, suddiviso in quattro formazioni diverse, cercando di unire esperienze veterane e nuove energie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, sfida elettorale: Trocino schiera 119 nomi contro il nuovo Meo

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