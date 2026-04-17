Lunedì 20 aprile alle 18.00, in via Roma 116bis a Crotone, si svolgerà l’evento ufficiale di presentazione della nuova base politica di Giuseppe Trocino. La cerimonia segnerà l’inizio del fronte dell’Alleanza, un raggruppamento che sostiene la candidatura del politico. La sede scelta diventa il punto di riferimento per le attività della coalizione, che si prepara a rafforzare la propria presenza sul territorio.

Lunedì 20 aprile, alle ore 18.00, la via Roma 116bis a Crotone diventerà il fulcro dell’attività politica della coalizione che sostiene la candidatura di Giuseppe Trocino. L’inaugurazione della nuova sede elettorale dell’Alleanza progressista non si limiterà a un rito formale o a un momento di socialità, ma segnerà l’attivazione di uno spazio operativo destinato a raccogliere le istanze e le proposte della cittadinanza, fungendo da ponte diretto con gli elettori in vista del voto previsto per il 24 e il 25 maggio. Il movimento guidato da Trocino sta vivendo una fase di forte espansione tattica, consolidando una struttura che vede la convergenza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, Trocino lancia la nuova base: nasce il fronte dell’Alleanza

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