Crollo del Palazzo alla Duchesca | molti sfollati sono stranieri in cerca di aiuto

Un edificio nel quartiere della Duchesca è crollato questa mattina, lasciando numerose persone senza abitazione. Tra gli sfollati ci sono cittadini stranieri che si sono rivolti alle autorità per ricevere assistenza. Le squadre di emergenza sono sul posto per le operazioni di soccorso e per valutare la stabilità delle strutture circostanti. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza mentre si cerca di gestire la situazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli, venerdì 24 aprile 2026. Dopo il drammatico crollo di un palazzo, le operazioni di verifica da parte dei vigili del fuoco e della Protezione civile sono in pieno svolgimento. Fortunatamente, l’assenza di vittime o di persone coinvolte nel disastro ha alleviato le preoccupazioni iniziali. Tuttavia, il focus rimane sugli sfollati e sulla loro situazione attuale. Delle persone costrette a lasciare gli edifici circostanti, una buona parte è composta da stranieri e ospiti di bed & breakfast nella zona. Il Comune di Napoli, grazie a un attento monitoraggio, ha effettuato controlli incrociati con i Servizi sociali e la Polizia locale per fare il punto sulla situazione degli sfollati.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Crollo del Palazzo alla Duchesca: molti sfollati sono stranieri in cerca di aiuto. Notizie correlate Leggi anche: “Aiuto, aiuto”. Morte choc a 12 anni: in cima al palazzo, poi il crollo e le grida di terrore Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla DuchescaL'edificio interessato dal crollo sarebbe stato disabitato; in via precauzionale, però, i palazzi vicini sono stati sgomberati, in attesa delle... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli, crolla palazzina di quattro piani in centro: si scava tra le macerie; Crolla palazzo nel cuore di Napoli: si scava tra le macerie; Napoli, crolla palazzo disabitato a Porta Capuana. Manfredi: Basta case abbandonate, sono pericolo; Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla Duchesca. Porta Capuana, nessuna vittima nel crollo del palazzo. I residenti: Qui troppo degradoNove persone sgomberate dagli edifici vicini. Il sindaco: Assurdo avere situazioni simili, tavolo in prefettura ... napoli.repubblica.it Crollo di un palazzo a Napoli: evacuate oltre 50 persone, tra cui bambini piccoli.A causa del crollo parziale di un palazzo a Napoli, avvenuto vicino a Porta Capuana nella notte, è stata avviata l’evacuazione di edifici vicini per garantire la sicurezza dei residenti. L’episodio ha ... napolipiu.com Il crollo del palazzo disabitato nei pressi di Porta Capuana avvenuto stanotte visto dagli occhi degli abitanti del quartiere - facebook.com facebook