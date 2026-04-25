Crisi Stellantis fronte comune per lo stabilimento di Cassino Un vertice urgente con il Ministro Urso

Un incontro urgente tra i rappresentanti delle istituzioni e il Ministro Urso si è svolto per discutere della crisi che riguarda lo stabilimento di Cassino, nel Lazio. La questione riguarda la continuità produttiva nel settore automotive e il futuro dello stabilimento di Piedimonte San Germano. La riunione si è concentrata sulla necessità di trovare soluzioni per garantire la tenuta dell'impianto e preservare i posti di lavoro.

Il futuro del comparto automotive nel Lazio, e in particolare la tenuta produttiva dello stabilimento di Piedimonte San Germano (Cassino), torna al centro dell'agenda istituzionale. È emersa una chiara volontà di fare blocco unico tra Regione Lazio e Consorzio Industriale per delineare una.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Crisi Stellantis a Cassino, fronte comune in Regione: "Serve azione immediata, fondamentali le Leggi 46 e 60 e la ZLS"Il futuro dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano e del suo vasto indotto richiede risposte tempestive, senza margini per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crisi Stellantis, fronte comune per lo stabilimento di Cassino. Un vertice urgente con il Ministro Urso; Declino produttivo, aumentano i tavoli di crisi. E Stellantis taglia i dipendenti; Cassino tra l'ombra cinese e la crisi Stellantis. Battisti: La crisi diventi priorità nazionale; Stellantis, Cassino la priorità. Stellantis verso la cessione ai cinesi di quattro impianti europei? | Bloomberg: C’è anche quello a CassinoStellantis pronta a cedere ai cinesi quattro stabilimenti europei: secondo Bloomberg, potrebbe essere incluso anche quello a Cassino ... ilsussidiario.net Crisi Stellantis, cancelli sempre chiusi e operai disperati. Trema anche l’indotto, ore decisive a RomaContinua l'incubo dei fermi produttivi per lo stabilimento Stellantis di Cassino-Piedimonte San Germano e il suo hinterland industriale ... tunews24.it Stellantis, Piano Italia: promessa mantenuta o crisi rinviata Fiom Cgil attacca il governo: per Samuele Lodi il quadro è lontano dalla realtà e gli stabilimenti restano in sofferenza. Cassino, Termoli e cassa integrazione: i segnali per il sindacato parlano di sv - facebook.com facebook