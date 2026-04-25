Le tensioni tra i paesi europei sulla gestione della crisi energetica si acuiscono, con Italia e Spagna che chiedono nuovi fondi europei a Nicosia per far fronte alle difficoltà del settore. Nel frattempo, Germania e i paesi del Nord si oppongono all’idea di ricorrere a indebitamenti condivisi per gestire i bilanci. La divergenza di posizioni evidenzia un fronte frammentato all’interno dell’Unione Europea.

? Cosa sapere Italia e Spagna chiedono nuovi fondi europei contro la crisi energetica a Nicosia.. Germania e Paesi del Nord rifiutano nuovi indebitamenti comuni per la gestione dei bilanci.. A Nicosia, durante la cena tra i leader europei di giovedì sera, le parole del premier olandese Rob Jetten contro l’idea di nuovi finanziamenti hanno innescato uno scontro frontale tra i blocchi dei paesi frugali e quelli che chiedono interventi per l’emergenza energetica. Il clima di apparente calma tra le portate del vertice si è spezzato bruscamente quando il fronte guidato dalla Germania ha respinto le istanze di Italia e Spagna. La tensione politica...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi energia UE: scontro frontale tra Roma, Madrid e i falchi

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