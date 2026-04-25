Corrotti e mafia | imbrattata la sede del partito

Imbrattata la sede di Forza Italia a Cesano Maderno. Su una saracinesca è apparsa la scritta corrotti e sull'altra mafia. La denuncia arriva da Luca Veggian, segretario provinciale degli azzurri.“Un gesto vile”“Un gesto incivile che ha visto la sede cittadina imbrattata con scritte offensive e.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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