Corrireggio 2026 Battaglia | Un evento identitario per la città che registra numeri altissimi

La 44esima edizione della Corrireggio si è svolta sul lungomare Falcomatà, attirando un numero elevato di partecipanti. L’evento, molto radicato nella tradizione locale, si svolge lungo un percorso che include anche la collina di Pentimele. La manifestazione è considerata un momento importante per la comunità, coinvolgendo cittadini e appassionati di corsa. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti e spettatori lungo il percorso.

Il lungomare Falcomatà ha ospitato la 44esima edizione della Corrireggio, manifestazione identitaria e profondamente legata al sentimento dei luoghi, con un percorso che valorizza anche la collina di Pentimele. Nel suo intervento, portando il saluto a Nuccio Barillà di Legambiente e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate "Colpito il simbolo identitario della città. Ora però bisogna ricostruire la fiducia"Rita Fioravanzo, terapeuta esperta in psicotraumatologia e psicologia delle emergenze, alcuni feriti dell'incidente hanno ricevuto supporto... In città torna lo spettacolo dei carri: "Un carnevale identitario e diffuso" - VIDEOANCONA - «È il primo carnevale dell’epoca contemporanea che vedrà la presenza dei carri allegorici nella città di Ancona» ha dichiarato con... Altri aggiornamenti Temi più discussi: CorriReggio 2026, Battaglia: Evento storicizzato che apre la stagione e rafforza il legame con la città; Pronti a scattare? Torna la mitica Corrireggio, novità e percorso: ecco come iscriversi; Corrireggio... tra i luoghi del cuore e lo sguardo alla collina di Pentimele; Futsal, Italia-Germania finisce 1-1: tra gli Azzurri anche due calabresi, Giuseppe Lavrendi e Parisi. Corrireggio 2026: tra sport, ambiente e identità, la Collina di Pentimele al centro della 44ª edizioneLa Corrireggio 2026 si presenta come un’edizione carica di significati simbolici e novità rilevanti, confermandosi non solo una manifestazione sportiva, ma un vero e proprio evento identitario per la ... strettoweb.com CorriReggio 2026, Battaglia: «Evento storicizzato che apre la stagione e rafforza il legame con la città»Presentata a Palazzo Alvaro la 44ª edizione della CorriReggio, il 25 aprile prossimo, manifestazione identitaria ... ilmetropolitano.it Dalla Corrireggio alla processione di San Giorgio. Il sindaco f.f. ricorda il programma della giornata e con lo sguardo al futuro della città: "Chi ci sarà a servirla, dovrà farlo con spirito sincero" - facebook.com facebook