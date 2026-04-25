Nel Documento di finanza pubblica viene descritto un quadro ordinario riguardante i progressi nel rispetto del percorso di spesa raccomandato dal Consiglio dell’Unione Europea. Tuttavia, l’opzione di uno scostamento sui conti è stata immediatamente bloccata dalla Ue, che ha imposto uno stop tempestivo alla possibilità di alterare i parametri previsti. La situazione riguarda principalmente i conti pubblici e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Nel capitolo dedicato ai «progressi compiuti per rispettare il percorso di spesa netta raccomandato dal Consiglio Ue», il Documento di finanza pubblica descrive un quadro ordinario; nel quale i conti del 2026 dovrebbero riuscire a ottenere il bollino di Bruxelles mentre, a meno di novità nei calcoli di ottobre, la prossima legge di bilancio sarebbe chiamata a tagliare circa 3,2 miliardi per rispettare la traiettoria concordata con la Ue (Sole 24 Ore di ieri). Nella realtà dell’economia e nel dibattito politico si susseguono invece gli allarmi sulle conseguenze dello stallo di Hormuz e sull’esigenza di nuove misure di aiuto. Le due dimensioni hanno cominciato a entrare in conflitto.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Conti, opzione scostamento ma dalla Ue è subito stop

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