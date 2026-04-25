Conte | Abbiamo i fucili puntati addosso Abbiamo rifatto quanto accaduto con Maradona

Il tecnico della squadra ha commentato la partita contro la Lazio, dicendo che la squadra si è trovata in una situazione difficile, con i avversari che avevano i fucili puntati addosso. Ha ricordato un episodio passato, paragonandolo a quanto accaduto in quella occasione. Per quanto riguarda la partita, ha spiegato che la squadra ha avuto il 70% di possesso palla, ma ha concluso 12 volte senza mai centrare lo specchio della porta.

“Quella con la Lazio è stata una partita particolare, abbiamo avuto il 70% di possesso palla e abbiamo fatto 12 tiri fuori, senza prendere mai lo specchio della porta. Sugli angoli è finita 12-0 per noi. Non è che ha dominato la Lazio, ma ci siamo fatti male noi. Oggi siamo stati molto più.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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