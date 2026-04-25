Concerti in piazza cinema show all’aperto

Il 25 aprile in piazza Maggiore si svolgerà il concerto dei Modena City Ramblers, con inizio previsto alle 11. La giornata prevede anche spettacoli all’aperto, tra cui cinema e altri show, distribuiti in vari spazi pubblici della città. Questi eventi si inseriscono in un programma che proposta musica dal vivo e intrattenimento all’aperto durante la festività. La piazza sarà il principale punto di appuntamento per questa giornata dedicata alle celebrazioni.

Il ‘main event’ per dirlo all’americana del 25 aprile sarà il concerto dei Modena City Ramblers (nella foto) in piazza Maggiore a partire dalle 11.30, organizzato dall’Amministrazione. Ma non solo, perché gli appuntamenti all’insegna della cultura sono tanti e diversi tra loro in questa ottantunesima festa della Liberazione. Sarà un 25 aprile diverso al Rifugio antiaereo Vittorio Putti del Seminario Arcivescovile: i volontari di ‘Bologna sotterranea’ racconteranno ai partecipanti la storia del grande ricovero in galleria. Alle 12 risuonerà la voce acuta di Ariel, l’ultima sirena antiaereo della città. Alle 15.30 e alle 16.30 a Casa Carducci visite guidate gratuite come ogni sabato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Prague in Motion - Prague Wenceslas Square Walk to Palladium

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