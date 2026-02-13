Maurizio Costanzo racconta di come, a Milano, i Candlelight abbiano trasformato il teatro Dal Verme in un rifugio magico per le coppie durante la notte di San Valentino, grazie a un concerto di musica classica accompagnato da centinaia di candele che creano un’atmosfera intima e avvolgente.

di Maurizio Costanzo Dolci note per la festa più romantica dell’anno: San Valentino. Se poi le melodie risuonano in luoghi illuminati dalla sola luce delle candele, l’atmosfera diventa ideale per celebrare l’amore in musica. Secondo questa formula, sono quattro i concerti Candlelight di domani pensati per le coppie di innamorati: a Perugia all’Auditorium San Francesco al Prato alle 21.30, al Garibaldi di Prato alle 21, all’istituto musicale Luigi Boccherini di Lucca alle 19, e in Sala Vanni a Firenze sempre alle 19. E di certo le canzoni romantiche non mancano nel concerto di Renato Zero, che col suo tour ‘L’oraZero’ fa tappa domani e il 15 febbraio alle ore 21 al Nelson Mandela Forum di Firenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Musical, show, concerti. E con i Candlelight l’amore vola sulle note

