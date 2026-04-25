compagni di lotta per la poltrona

La sinistra si prepara a una possibile vittoria e, come spesso accade in queste circostanze, si registrano confronti tra i protagonisti per le posizioni di potere. Un esperto di vicende interne al partito, noto per aver gareggiato con un altro leader storico del movimento, ha commentato i recenti scontri tra i membri della coalizione. La dinamica dei rapporti tra i vari esponenti si mantiene complessa, con tensioni legate alle candidature e alle alleanze.

La sinistra sente profumo di vittoria e, come sua abitudine, litiga per le poltrone. Ne ha parlato uno che di scontri fra compagni se ne intende, perché a lungo rivaleggiò con Massimo D’Alema per la leadership del partito post comunista. Walter Veltroni, primo segretario del Pd quando, quasi vent’anni fa, nacque da una fusione a freddo tra Ds e Margherita, ne ha scritto sul Corriere della sera. Attenti a vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso, occhio a scambiare il successo al referendum per un mandato a governare per l’odierna opposizione. Secondo l’ex sindaco di Roma, il dibattito scaturito dopo il voto del 23 marzo è stravagante e, soprattutto, distaccato dalla realtà.🔗 Leggi su Panorama.it

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la Repubblica. . "Due nostri compagni con il fazzoletto dell'Anpi sono stati colpiti, si pensa con una pistola ad aria compressa. La signora molto scioccata, ferita a una spalla; il marito alla gola e a una mano, perché evidentemente ha tentato di ripararsi". La testi - facebook.com facebook

Parole inaccettabili. Totale solidarietà a chi è stato aggredito, minacciato, e offeso dai soliti violenti di sinistra. Che il Pd rifletta sui propri compagni di piazza. x.com