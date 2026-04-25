Il programma di Maurizio Crozza, trasmesso su Nove, si registra ogni venerdì a Milano. Per assistere alle registrazioni, il pubblico può acquistare i biglietti al costo di 15 euro tramite TicketOne. Le registrazioni si svolgono nello studio Soul Movie, situato in città. I partecipanti devono prenotare in anticipo per assicurarsi un posto e vivere da vicino le riprese dello show.

? Cosa sapere Il programma di Maurizio Crozza su Nove si registra ogni venerdì a Milano.. I biglietti per lo studio Soul Movie costano 15 euro tramite TicketOne.. Per partecipare o interagire con il celebre format di satira che ogni venerdì occupa la prima serata sul canale Nove, gli appassionati hanno a disposizione diverse opzioni tra canali digitali e contatti diretti con la produzione milanese. Il programma, che ha stabilito un legame consolidato con il pubblico dal 2021, vede come protagonista assoluto Maurizio Crozza. Il comico ha costruito il successo della trasmissione attraverso una serie di imitazioni che spaziano dai vertici della politica italiana a figure del mondo dello spettacolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Come partecipare al format di Crozza: contatti e segreti per il pubblico

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