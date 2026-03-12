Catania concorso pubblico al Policlinico da 25 posti | scopri i requisiti per partecipare

A Catania è stato annunciato un concorso pubblico al Policlinico per 25 posti destinati alle categorie protette. I candidati interessati devono rispettare determinati requisiti specifici indicati nel bando. La selezione è rivolta a persone in cerca di occupazione nel settore sanitario pubblico. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale.

Nuove opportunità di lavoro nella sanità pubblica siciliana per chi appartiene alle categorie protette. L'Azienda ospedaliera universitaria afferente al Policlinico G. Rodolico – San Marco di Catania ha pubblicato due bandi di concorso per l'assunzione complessiva di 25 lavoratori. Le selezioni sono riservate esclusivamente agli iscritti al collocamento obbligatorio previsto dalla Legge 681999, normativa che promuove l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e delle altre categorie protette. Si tratta di una possibilità interessante per entrare stabilmente nella Pubblica amministrazione, anche per chi possiede titoli di studio non elevati: per uno dei profili richiesti è infatti sufficiente la licenza media.