Clochard massacrato a bastonate Pena estinta per il ragazzo indagato

Un giovane accusato di aver colpito con una spranga di ferro un senzatetto ai giardini della stazione ferroviaria di Sarzana nella notte di Pasqua del 2024 è stato rimesso in libertà. Dopo un percorso giudiziario caratterizzato da un procedimento complesso, la pena per il ragazzo è stata estinta. La vicenda ha suscitato attenzione in città, ma al momento non ci sono ulteriori sviluppi sul caso.

Un percorso riabilitativo difficile e lungo. Ma da ieri il giovane accusato di tentato omicidio per aver colpito con una spranga di ferro alla testa un senza tetto ai giardini della stazione ferroviaria di Sarzana nella notte di Pasqua del 2024 è tornato libero. Il Tribunale dei minori di Genova ha infatti dichiarato estinto il reato tenendo conto dell’atteggiamento costruttivo tenuto dal giovane sarzanese nel frattempo diventato maggiorenne. In questi due anni è stato seguito dai genitori e dalle legali di fiducia del foro spezzino Giuliana Feliciani e Valentina Antonini. Un fatto drammatico che ha segnato il giovane che, proprio per il suo impegno dimostrato all’interno delle comunità di recupero, ha ricevuto gli elogi del collegio del Tribunale di Genova.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Clochard massacrato a bastonate. Pena estinta per il ragazzo indagato Notizie correlate Cassa Ventura: la pena non è estinta, l’arresto del 2017 riapre il casoLa Cassazione ha annullato la decisione di estinzione della pena per Raffaele Ventura, aprendo un nuovo capitolo nel caso dell’omicidio del... Omicidio Custra, nuovo round. La pena di Ventura non è estinta: "Attualità dell’interesse punitivo"Le lancette dell’orologio tornano alla fine degli anni ’80, quando l’allora giudice Guido Salvini interrogò in Francia Raffaele Ventura, latitante,...