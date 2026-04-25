In questa stagione, l'Inter ha segnato un numero di gol notevole, secondo le statistiche ufficiali. La collaborazione tra i giocatori si riflette nei dati raccolti, che mostrano una produzione offensiva consistente. Chivu, che segue con attenzione i risultati della squadra, ha commentato positivamente questa situazione, sottolineando come i numeri confermino l’efficacia degli attacchi nerazzurri. La statistica, dunque, conferma i risultati raggiunti dalla formazione in questa fase della stagione.

di Alberto Petrosilli Chivu può sorridere per la grande mole di gol prodotta dalla sua Inter in questa stagione: la statistica sui nerazzurri non mente. L’ Inter di Cristian Chivu si sta dimostrando una macchina offensiva senza precedenti. Nonostante l’assenza forzata del Capitano, la squadra ha saputo cambiare marcia proprio nel momento decisivo della stagione, travolgendo ogni avversario con una facilità realizzativa che spaventa le inseguitrici in vista del rush finale per il 21° scudetto. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Chivu Inter, attacco da record: 15 gol in quattro partite, la cooperativa del gol non si ferma. I numeri. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la trasformazione dei nerazzurri è stata radicale.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu gongola: Inter cooperativa del gol. I numeri non mentono. La statistica

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