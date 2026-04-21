Marotta gongola | spunta la statistica sull’Inter che lascia senza fiato! E Chivu può ritoccarla ulteriormente

Negli ultimi sei anni, nessuna squadra ha ottenuto più vittorie consecutive dell’Inter, secondo una statistica diffusa recentemente. La società nerazzurra può quindi ritenersi soddisfatta dei risultati raggiunti, mentre si fanno strada voci su un possibile miglioramento della squadra con l’arrivo di un nuovo giocatore. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati, che si domandano se questa serie possa proseguire anche nelle prossime partite.

di Alberto Petrosilli Marotta può sorridere: negli ultimi 6 anni nessuna squadra ha avuto la continuità di vittorie dell’Inter. La statistica non mente. L’ Inter di Cristian Chivu si trova davanti a un bivio storico. La proprietà Oaktree osserva con ambizione la possibilità di trasformare una stagione già trionfale in un’annata leggendaria: con il 21° scudetto ormai a un passo, la sfida di stasera contro il Como rappresenta il primo mattone per costruire il nono sigillo dell’era moderna. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Marotta Inter, bacheca pronta per il nono sigillo: dallo scudetto di Conte a oggi, un dominio costante ai vertici. Secondo il Corriere dello Sport, negli ultimi sei anni nessun club italiano ha mantenuto una costanza di rendimento paragonabile a quella nerazzurra.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta gongola: spunta la statistica sull’Inter che lascia senza fiato! E Chivu può ritoccarla ulteriormente Notizie correlate Io sono Farah, la svolta che lascia senza fiato: pubblico avvisatoLa tensione sale fino a diventare quasi irrespirabile nella puntata di martedì 24 febbraio 2026 di Io sono Farah, la serie turca in onda su Canale 5... Inter Juve è anche Chivu contro Spalletti: i dati non mentono. C’è una statistica che sorprendeVicario Inter, primi passi verso l’accordo: dialoghi con l’agente e apertura netta! La situazione Mercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario!...